В Москве задержали возможного пособника питерского смертника

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Сотрудники ФСБ России задержали очередного подозреваемого в причастности к взрыву в метро Петербурга. Им оказался уроженец Средней Азии. В настоящее время проверяется его причастность к теракту.

В Москве сотрудники ФСБ задержали вероятного сообщника террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который 3 апреля совершил теракт в петербургском метро. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

"ФСБ России осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв самодельного взрывного устройства в метро г. Санкт- Петербурга террориста-смертника Акбаржона Джалилова", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками Федеральной службы безопасности ведется следствие, Эрматов проверяется на причастность к расследуемому теракту.

3 апреля в Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2". Следствие полагает, что бомбу взровал террорист-смертник, выходец из Киргизии Агбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 15 человек.

В рамках расследования уголовного дела арестованы 10 человек. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что установлена личность заказчика теракта, но его имя пока не оглашается.

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