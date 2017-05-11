Рядом с Ватиканом нарисовали целующихся Франциска и Трампа. Видео

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В Риме появилось граффити, изображающее Папу Римского и президента США. На рисунке Франциск, представленный в виде ангела, целуется с Дональдом Трампом в виде дьявола.

Недалеко от Ватикана на стене одного из домов появилось граффити, изображающее поцелуй Папы Римского Франциска и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TVC.RU.

На рисунке понтифик изображен в виде ангела и с ореолом святости вокруг головы. Трампа художника представил дьяволом в плаще римского центуриона.

Ватикан никак не комментирует это изображение. Встреча Папы Римского и президента США состоится 24 мая. Это не первое граффити с Франциском. Впервые он был нарисован в Риме в 2014 году в образе Супермена, а в прошлом году неизвестный художник изобразил понтифика, играющего в крестики-нолики со швейцарским гвардейцем.

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