Создается общественный штаб по контролю за ходом реновации в Москве

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Высотность домов, которые будут построены в рамках программы реновации жилого фонда в Москве, составит от 6 до 14 этажей. Об этом сообщил сегодня мэр столицы. При этом Сергей Собянин ещё раз подчеркнул: жители, которые проголосуют за снос своих пятиэтажек, получат квартиры такой же или большей площади. Выразить своё мнение можно будет с 15 мая до 15 июня. В проект реновации попадут только те дома, в которых согласие на это дадут не менее двух третей собственников.

Эту квартиру бабушка Анны получила в 1968 году и тогда массовая хрущевская застройка пришлась весьма кстати, другого жилья не было. На полах лежит паркет еще с тех времен. Вернее, его остатки. Вкладывать деньги в ремонт хозяева не видели смысла. Трещать по швам дом начал уже давно, передает "ТВ Центр".

Для Силиных, как и для множества других семей в Москве, программа реновации - это шанс изменить качество своей жизни к лучшему. В масштабную программу вошли 8 тысяч ветхих пятиэтажек, предварительно подлежащих сносу. Но - сносить дом или нет, в конечном итоге, решать не властям, а большинству жильцов отдельного взятого дома в результате голосования. Все спорные моменты можно будет направить в Общественную палату Москвы.

"Принято решение создать общественный штаб по наблюдению и контролю за проведением реновации в Москве, в который войдут члены Общественной палаты. Чтобы по отдельным типологически ясным проблемам можно было быстро реагировать и помогать москвичам", - сказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Общественная палата Москвы выступила в качестве площадки для открытой дискуссии, где были озвучены разные мнения по поводу реновации, подчас противоположные. Эксперты настаивали - плюсы все же преобладают.

"Этот аспект реновации мы должны все время держать в фокусе. Что это не просто создание просто более плотной застройки в срединной части города, где маятниковая миграция будет меньше, а это будет комфортная городская среда по самым современным архитектурным стандартам", - говорит Ремчуков.

Речь идет не о локальной перестройке зданий, изменится облик города. Тесные районы сменит просторная и логичная квартальная застройка. Об этом рассказал мэр Москвы.

"У нас не будет каменных джунглей. У нас будет достаточно щадящая застройка. Это дома от 6 до 14 этажей, то есть достаточно среднего уровня застройка с той плотностью, которая сегодня предусмотрена генеральным планом", - заявил Сергей Собянин.

Хрущевки, построенные наскоро, сменят комфортные современные дома. С просторными холлами, удобными лифтам, построенные с соблюдением всех архитектурных и инженерных норм.

Голосование начнется уже в понедельник. И продлится месяц. Выразить мнение на общем собрании жильцов - один из трёх способов. Столичные МФЦ также готовы оказать помощь.

Алгоритм голосования немногим сложнее, чем обычный опрос. Отличие - в дополнительной идентификации личности. Помимо паспортных данных, понадобится СНИЛС и личный код плательщика из единого платежного документа. Все данные, указанные заявителем, будут адресно проверены. Что важно, голосование не будет тайным. Отдав свой голос на портале "Активный гражданин", можно будет увидеть и мнение соседей. Многие завидуют тем, кому предстоит снос. Так, жители Ангарской улицы на встрече с депутатами посетовали на то, что по ряду причин в программу реновации их дом не попал.

Что будет с собственностью несогласного меньшинства, тех кто проголосует против, но дом все таки снесут - сегодня также волнует многих москвичей. Юристы поясняют - можно будет выбрать: либо компенсация за квартиру либо переезд по программе реновации.

Кристина Одиноченко, Александр Давыдов, Владимир Черных, Максим Панкин, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".