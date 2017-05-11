Украинские националисты потребовали отставки главы МВД

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Российские банки сами уходят с украинского рынка, их работе никто не мешал. Это заявление министра финансов Украины Александра Данилюка. При этом чиновник умолчал и о радикалах, которые беспрепятственно громили их офисы, и о том, как Киев ввел санкции против "дочек" российских банков. А в качестве успокоительного для граждан, которые пользовались услугами этих кредитных организаций, власть подготовила сладкую пилюлю - долгожданный безвиз.

В официальном обращении к нации Петр Порошенко едва выдерживает подобающий обстановке тон. Широко улыбается и размахивает паспортом с трезубцем: мол, вот он пропуск в светлое европейское будущее. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Семнадцатого мая в Страсбурге, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту президента. Приблизительно 11 июня 34 европейских государства включат зеленый свет обладателям биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок", - заявляет президент Украины Петр Порошенко.

По словам, Порошенко визовая либерализация - это не просто экономия времени и денег при сборе документов. По его мнению, теперь-то уж Украина точно порывает с постсоветским прошлым и делает шаг на пути интеграции в европейское цивилизационное пространство.

Как будто в тон шефу необычайно пафосно открыл заседание кабмина и премьер Гройсман.

"Стена, которая разделяла Германию, упала, вот должна упасть и визовая стена между Украиной и Европейским союзом", - заявил он.

"Морковка на веревочке" — так охарактеризовали эту якобы либерализацию в российском МИД. За широкими улыбками европейцев и громкими словами украинских политиков скрывается ряд деталей: безвизовый режим может быть приостановлен в любой момент в случае проблем с миграцией и безопасностью. Никакого права на работу в странах ЕС он не дает.

На украинских силовиков обрушились со всех сторон. Репортеры Громадьского ТВ обнародовали информацию о том, что в ночь накануне убийства Павла Шеремета возле его дома был замечен сотрудник СБУ. Взрыв машины журналиста украинские власти трактовали как политическое убийство с российским следом.

Глава МВД Арсен Аваков и вовсе оказался меж двух огней. Рядовые украинцы возмущены тем, что во время бесчинств радикалов, пытающихся помешать празднованию 9 мая, полиция действовала по отношению к ним слишком мягко. Националисты недовольны тем, что их вообще посмели тронуть. Самый большой резонанс вызвал кадр, в котором из окна киевского офиса запрещенной в России Организации украинских националистов высунулся мужчина с гранатометом. В любой момент он может выстрелить по проходящему мимо шествию "Бессмертного полка". Полиция решилась на штурм помещения. Были задержаны 24 человека, правда, в тот же день всех отпустили. Арсен Аваков, оправдывая необходимость штурма, от волнения перескакивает с украинского языка на русский.

"На это были основания и мы приняли это решение. И полагаю, что приняли верное решение. Мы принимали решение — или нам нужно допустить возможность высокого риска столкновения в центре столицы или мы заблокируем эту ситуацию", - заявил он.

Вроде бы взявший жесткий тон по отношению к радикалам, Арсен Аваков тут же заигрывает с ними, извиняясь за ненадлежащее поведение полиции. 9 мая националисты пытались помешать людям возложить цветы к монументу Славы в Днепре. Завязалась потасовка. Но участники марша Победы смогли дать жесткий отпор радикалам, среди которых были участники АТО. Полиция встала на сторону граждан. Именно это Арсен Аваков назвал ненадлежащим поведением. Именно это очень не понравилось так называемым патриотам. Министр внутренних дел сделал в их сторону реверанс, уволив ряд полицейских чинов Днепропетровской области. Но экстремистам этого мало. В качестве реванша они требуют отставки самого Авакова. Радикалы всех мастей сегодня пикетировали здание МВД Украины.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".