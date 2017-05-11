Шестерым фигурантам дела о теракте в Петербурге предъявлено обвинение

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Следственный комитет предъявил обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Таким образом, обвинение предъявлено шестерым из десяти фигурантов.

Еще троим фигурантам уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга предъявлено обвинение. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета, обвиняемыми стали Сейфулла Хакимов, Аъзамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов.

"Всем им также инкриминируются преступления, предусмотренные статьями "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - сказала она.

Ранее в четверг Следственный комитет предъявил обвинение троим фигурантам — Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Таким образом, в настоящий момент шестерым из десяти фигурантов уголовного дела о теракте предъявлено обвинение.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В результате взрыва погибли 16 человек. Всего по делу арестованы 10 человек, в том числе предполагаемый организатор Аброр Азимов. С ним Джалилов связывался непосредственно перед взрывом.