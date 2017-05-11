В Москве задержали водителя, который ударил женщину с детьми

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Полицейские задержали мужчину, который не пропустил женщину с детьми на пешеходном переходе, а после чего догнал и ударил ее.

Московская полиция задержала водителя BMW, который 5 мая не пропустил на пешеходном переходе женщину с детьми и ударил ее, передает TVC.ru.

По данным полиции, 5 мая женщина с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу в районе дома 42 по улице Плющиха. Водитель BMW не пропустил ее, едва не сбив ребенка, после чего женщина ударила по заднему бамперу автомобиля. Мужчина вышел из машины, догнал и ударил потерпевшую.

В настоящее время водитель доставлен в полицию для проведения проверочных мероприятий.

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