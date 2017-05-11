Савченко открестилась от оскорблений в адрес участников АТО

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Украинский депутат Надежда Савченко не называла украинских военных в Донбассе быдлом и отребьем. Страница в соцсетях, на которой появилось соответствующее заявление, оказалась фейковой, сообщила ее сестра Вера.

Надежда Савченко не называла участников АТО в Донбассе быдлом и отребьем. Об этом сообщила ее сестра Вера, Страна.ua. По ее словам, страница в социальной сети "В Контакте", на которой появилось заявление от имени украинского нардепа, является фейковой.

"Через нее уже неоднократно шли провокационные вбросы. До этого там же был пост о том, что Надя якобы скорбит по Гиви", — сказала она.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что Надежда Савченко якобы назвала украинских военных быдлом и отребьем. Заявление было опубликовано на странице в ВК с именем "Надiя Савченко".

"После 9 мая участники АТО и патриоты возомнили себя героями и цветом нации. Нет, вы для адекватных людей быдло и отребье, которое поехало на Донбасс убивать свой же народ за деньги или чтобы не сесть в тюрьму, для вас чужая жизнь ничего не стоит, вы спасали свои шкуры, вы отдавали свои жизни за олигархов, ВСУ нарушила присягу, которую вы давали народу защищать его", – говорилось в сообщении.

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