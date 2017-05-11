Водитель несколько раз переехал двух старушек под Хабаровском. Видео
Теги: пенсионеры хабаровск Происшествие дтп
В Хабаровском крае водитель внедорожника "Нива", сдавая назад, не заметил двух стоящих пожилых женщин и переехал их. По его словам, ему показалось, что он заехал на бордюр.
В городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края водитель внедорожника "Нива" сбил двух пенсионерок и несколько раз проехался по ним, передает TVC.ru.
Авария запечатлена на видео где видно, что водитель не сразу понял, что сбил людей и поэтому продолжил движение. Через несколько секунд водитель вышел из машины и начал вытаскивать пострадавших из-под колес.
По словам водителя внедорожника, пенсионерки попали в так называемую "слепую зону" и он решил, что заехал на бордюр. О характере травм, которые могли получить старушки, ничего не известно.
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