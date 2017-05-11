Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности США

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Президент США Дональд Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности страны. Документ должен защитить правительственные структуры от кибератак. Это решение не связано с Россией.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, усиливающий кибербезопасность страны, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

По данным агентства, указ должен защитить правительственные структуры от кибератак, а также расширить обмен в сфере высоких технологий.

Принятие закона связано с тем, что Трамп намерен расследовать информационные утечки и фальсификации на президентских выборах в США.

По словам советника Трампа по национальной безопасности Томаса Боссерта, это решение президента не связано с якобы хакерскими атаками России.

"Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США", - передает "Интерфакс" слова советника.

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