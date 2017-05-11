Приемная мать из Волгограда рассказала подробности гибели сына

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Жительница Волгограда, которую обвиняют в похищении вместе с мужем мальчика из Ростовской области, рассказала подробности гибели своего приемного сына. По ее словам, четырехлетний мальчик обварился кипятком, а потом умер. В полицию и врачам она не сообщила об этом, испугавшись, что органы опеки заберут остальных детей.

Следователи в Волгоградской области допросили женщину, подозреваемую в убийстве своего четырёхлетнего приёмного сына, сообщает "ТВ Центр". Мальчик умер от ожогов, а затем был тайком похоронен. По версии женщины, ребёнок сам, играя, опрокинул на ноги кипящую кастрюлю.

"Я обрабатывала ранки, одевала ему пакетик и носочки, он ходил поначалу. Вроде бы заживало. А потом стала замечать, что он ходит покачиваясь. А когда обнаружила — под ранками уже сильное загноение было. Очень сильное отслоение, стала отслаиваться от косточки стопа, 27-го. Я боялась сообщать куда-то в больницу, или куда. Потому что страшно испугалась за него и за остальных детей, что детей заберут", - рассказала мать ребенка Наталья Павлова.

Егор умер в сентябре прошлого года. Женщина закопала тело на задворках дома, причём детям и мужу сообщила, что ребёнок просто пропал. Но после этого супруги похитили похожего мальчика в соседней, Ростовской, области, чтобы и дальше получать социальные выплаты. Участковая врач-педиатр сообщила, что семья уже несколько месяцев отказывалась приводить приёмного сына на осмотры.

У следователей также есть вопросы к сотрудникам органов опеки, которые больше года не посещали семью с четырьмя приёмными детьми. Сотруднице, ответственной за эту семью, может быть предъявлено обвинение в халатности.

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