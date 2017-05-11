Документалист Галина Шергова скончалась на 94-м году жизни

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В Москве скончалась документалист и сценарист Галина Шергова. Ей было 93 года. Она является автором более 150 документальных и художественных фильмов.

В Москве умерла документалист и сценарист Галина Шергова. Ей было 93 года. О смерти легенды советского и российского телевидения сообщил президент Национальной ассоциации радиовещателей Эдуард Сагалаев, пишет ТАСС.

"Ее жизнь - пример служения своей стране и любимому делу - телевидению, кино, культуре. 9 мая я поздравил ее с Днем Победы, ничто не предвещало ее печальной кончины", - сказал Сагалаев.

Галина Шергова родилась 31 августа 1923 года в Чите. В 1943 году добровольно ушла на фронт. Получила тяжелое ранение, после которого вернулась на учебу в Литературный институт имени Горького.

Является автором более 150 документальных и художественных фильмов. Работала над проектами "Стратегия победы", "Несокрушимая и легендарная". Шергова известна зрителям как автор программ "Ужель та самая Татьяна?", "Легенда и быль о Дашковой" и других.