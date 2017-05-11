Захарова высмеяла CNN за "пробитое дно"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что телеканал CNN пробил дно, когда выпустил материал о том, что российская сторона "всех обманула", опубликовав фотографии со встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа. По ее мнению, у канала вряд ли могут быть надежные источники в Белом доме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения анонимных источников CNN в Белом доме о том, что российская сторона якобы солгала по поводу фотографий с закрытой встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова.

По словам собеседника телеканала, в Белом доме не ожидали, что российские власти разрешат публикацию фотографий. На это Мария Захарова ответила, что формат съемки не предполагал засекречивания снимков, а американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать их. Кроме того, списки с именем фотографа были предоставлены заранее.

Представитель МИД также усомнилась, что у CNN могут быть надежные источники в Белом доме. По ее мнению, телеканал рассуждениями о том, что "русские опять всех обманули", пробил дно.

"А знаете, что было бы, если бы официальные фотографии с этой встречи не были опубликованы российской стороной? Через некоторое время они утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом", были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена", - отметила Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа состоялась в среду, 10 мая. Президент США принял главу российского МИД в Овальном кабинете. Встреча проходила за закрытыми дверями. От прессы на ней присутствовали только личные фотографы Лаврова и Трампа. Спустя какое-то время МИД опубликовал фотографии, сделанные корреспондентом агентства ТАСС, входящего в пул министра, чем вызвал возмущение американских СМИ.

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