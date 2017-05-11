Более 20 авиарейсов отменено и задержано в Москве из-за непогоды

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В московских аэропортах отменено и задержано более 20 рейсов из-за облачности, порывистого ветра и мокрого снега.

В столичных аэропортах 16 рейсов отменено и 19 рейсов задержаны.

По данным портала "Яндекс.Расписание", на 22:10 в аэропорту "Домодедово" шесть рейсов задержано, 11 отменено. В "Шереметьево" задерживаются 13 рейсов, а пять отменено. Во "Внуково" отмен и задержек нет.

В столичном регионе в четверг ожидается облачная погода с мокрым снегом и сильным ветром.