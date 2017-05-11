Заведено дело в отношении водителя BMW, напавшего на женщину с детьми

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Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который не пропустил женщину с детьми на пешеходном переходе, а затем ударил ее.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на женщину, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника столичного ГСУ СКР Юлию Иванову.

По данным следствия, 5 мая 44-летний водитель BMW на пешеходном переходе на улице Плющиха не уступил дорогу женщине с двумя малолетними детьми, которые переходили дорогу. От испуга женщина ударила рукой по капоту автомобиля, на что водитель вышел из машины и два раза ударил ее в предплечье.

Подозреваемого доставили в следственный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего.

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