В Ингушетии в результате нападения на пост ДПС ранен полицейский
Теги: полиция ингушетия Происшествие
Полицейский получил ранение в ночь на пятницу в результате нападения на пост ДПС в Малгобеке (Ингушетия). Двое налетчиков уничтожены. По некоторым данным, огонь по посту велся с трех точек, нападавших было не менее трех.
Как передает ТАСС, в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Малгобеке ранен полицейский. Это произошло около часа ночи. По данным МВД республики, ликвидированы двое бандитов, их личности устанавливаются.
Состояние пострадавшего полицейского остается тяжелым.