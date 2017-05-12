В Ингушетии в результате нападения на пост ДПС ранен полицейский

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Полицейский получил ранение в ночь на пятницу в результате нападения на пост ДПС в Малгобеке (Ингушетия). Двое налетчиков уничтожены. По некоторым данным, огонь по посту велся с трех точек, нападавших было не менее трех.