Не май месяц: в столичном регионе образовался снежный покров

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В центральной России - снегопады, ночные заморозки и гололедица на дорогах. Аномалии погоды переживают в Смоленской, Ярославской, Тверской и Московской областях.

Таких снежных пейзажей в мае, по словам метеорологов, не наблюдалось с 20-х годов прошлого века. В результате резко увеличилось число ДТП, на автотрассах - серьезные заторы. А коммунальщики вынуждены снова включить отопление в домах, передает "ТВ Центр".

Холода и метели сейчас самая обсуждаемая тема в соцсетях. Из-за снегопада в столичных аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" были задержаны десятки рейсов. За декаду мая выпала почти месячная норма осадков. А в области снежный покров достигал трех-четырех сантиметров.