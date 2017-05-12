Россия приветствует любой вклад США в создание зон деэскалации в Сирии

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Россия не исключает возможность привлечения США в качестве наблюдателей за работой зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на Аляске, где состоялось заседание Арктического совета. Помимо России и США, его представляют страны, имеющие границы на Северном полюсе.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет приветствовать любой вклад Вашингтона в реализацию меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Лавров напомнил, что изначально именно президент Трамп говорил о важности создания таких территорий, где мирные граждане будут оставаться в безопасности. Механизм работы зон деэскалации станет понятен менее чем через 2 недели, передает "ТВ Центр".

"Эксперты России, Турции и Ирана как стран-гарантов режима прекращения огня соберутся на встречу через 10-12 дней. Они обсудят конкретные параметры функционирования этих зон, включая полосы безопасности вокруг них, наблюдательные и контрольно-пропускные пункты. В меморандуме, который был подписан в Астане, предусмотрено, что для обеспечения функционирования этих зон могут привлекаться наблюдатели из третьих стран, разумеется, по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего, это должно быть приемлемо для сирийского правительства", - отметил Лавров.

Тем временем встречу с главой российского МИД прокомментировал Дональд Трамп. Американский президент в интервью телеканалу NBC News назвал её позитивной, подчеркнув, что состоявшийся диалог может стать шагом к миру в Сирии и на Украине.