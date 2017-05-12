Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "разводом с Российской империей"

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Петр Порошенко считает, что Украина, получив безвизовый режим с Евросоюзом, "оформила развод с Российской империей". Он заявил, что решение Совета ЕС "возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран".

Украина окончательно отходит от России и возвращается в Европу после того, как 11 мая Совет ЕС одобрил решение предоставить украинцам безвизовый режим с ЕС. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в интервью телеканалу "1+1".

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать", - цитирует его "Интерфакс".

Порошенко сообщил, что в будущем ряд стран Латинской Америки и Азии тоже введут "безвиз". Он также напомнил, что украинцы получат право ездить без виз в Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.

"Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - добавил Порошенко.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил решение, согласно которому гражданам Украины предоставляется право на безвизовый въезд на территорию стран-участниц ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода.

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