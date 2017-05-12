Выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей

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Московские старшеклассники плохо представляют себе размер начальной зарплаты на будущей работе. Согласно исследованию, 9% из них ответили, что хотели бы получать в среднем 82 тысячи рублей. При этом выпускники школ уверены, что приблизительный размер оплаты труда у опытных специалистов составляет около 172 тысяч рублей.

Выпускники московских школ плохо представляют себе размер стартовой заработной платы на будущей работе. Об этом пишет газета "Известия". При этом 9% старшеклассников ответили, что имеют точно представление об уровне зарплаты и хотели бы получать в среднем 82 тысячи рублей.

В ходе исследования, которое проводили аналитические центры НАФИ и НИУ ВШЭ, 66% выпускников заявили, что вообще ничего не знают о начальной оплате труда молодых специалистов. Еще четверть школьников лишь приблизительно знакомы с этой информацией.

Зато с большей уверенностью они говорят про зарплаты опытных специалистов. 53% школьников ничего не знают об этом, однако остальные выразили мнение, что приблизительный размер оплаты труда у них составляет около 172 тысяч рублей.

Что касается представлений о своей будущей работе, 61% выпускников имеют общее представление, куда смогут устроиться после учебы и только 13% вообще ничего не знают об этом. Кроме того, большинство участников опроса уверены, что на рынке труда больше всего востребованы люди с высшим образованием.