Российский Су-27 пролетел в шести метрах от американского самолета

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Российский истребитель пролетел в шести метрах от самолета-разведчика США над Черным морем. При этом пилот американского воздушного судна посчитал, что действия экипажей обоих самолетов были профессиональными и безопасными для всех сторон.

Российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Черным морем. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя ВВС США Памелу Кунце.

"Американские самолеты военно-морского флота и корабли на регулярной основе взаимодействуют с российскими кораблями и самолетами в международных морях и водах, и большая часть совместных действий проходит безопасно и профессионально", - сказала Кунце.

По ее словам, расстояние между самолетами не всегда является главным критерием оценки возможной опасности. Кунце отметила, что есть и другие факторы, такие как: скорость, высота, видимость и другие.

При этом пилот американского воздушного судна посчитал, что действия экипажей обоих самолетов были профессиональными и безопасными для всех сторон.