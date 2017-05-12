В сирийском Алеппо одновременно сыграли несколько свадеб

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В Алеппо одновременно сыграли сразу несколько свадеб. Еще один признак того, что город возвращается к мирной жизни. Военные будни, конечно, внесли свои коррективы в праздничную программу, но это не повлияло на общий настрой.

Машины украшают только государственными флагами. Прочие символы вечной любви не приветствуются. Сочетаются браком сразу 30 пар. Эти свадьбы – особые. Все женихи – солдаты сирийской армии. И все, как один, в камуфляже, передает "ТВ Центр".

"Мы хотим показать, что жизнь в нашей стране продолжается. Но и в этот день мы в военно-полевой форме. В любой момент готовы вернуться на передовую. А костюмы мы наденем, когда война в Сирии закончится", - говорит Омар Хаджар.

Эти солдаты отличись в боях с террористами. Поэтому власти Сирии решили устроить им такой подарок. Помогли организовать торжества и большую часть расходов взяли на себя.

Молодоженов приветствуют прохожие. Необычно и экспрессивно. Свадебный кортеж в старом городе. Самой пострадавшей части Алеппо. В чем-то символично. Будто назло войне. Когда "круг почета" по Алеппо закончен, молодоженов привозят в банкетный зал.

За столом их уже ждут родственники, друзья. Купить дорогой наряд получается не у всех. Семьи военных, тем более простых солдат, живут скромно. "Я сама сшила платье для невесты моего сына. Мы очень долго выбирали модель. Но сейчас она самая красивая из всех девушек", - рассказала мама жениха Хадижа Юсеф.

Таким красавицам в довоенные годы и подарки были под стать. Золото, бриллианты. Но сегодня хватило бы на то, чтобы стол накрыть и букет невесте подарить – уже счастье.

Гулять свадьбы в Алеппо будут еще несколько дней. Только невесты уже выйдут не в праздничных платьях, а тех, что поскромнее. Им предстоит угощать народ блюдами, которые приготовят собственноручно. Ведь новой родне надо еще доказать, что ты умелая хозяйка.

Молодые проведут вместе всего несколько дней. Юные супруги останутся дома. Обстраивать хозяйство. А женихи, единственная печальная деталь в этих любовных историях, вернутся на фронт. Война с террористами еще не окончена.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.