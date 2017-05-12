Безпалько: безвиз с ЕС ничего не дает Украине, кроме обязательств
Теги: евросоюз визы События. 25-й час украина
Что конкретно имели в виду в российском МИД, говоря о том, что европейский безвизовый режим для Украины стал "морковкой на верёвочке"? Принесёт ли он какую-то пользу жителям страны или киевская пропаганда просто запишет его в заслуги властей? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Богдан Безпалько.
Европейский безвизовый режим для Украины ведущий Алексей Фролов в эфире программы "События. 25-й час" обсудил с Богданом Безпалько - членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
"Для большинства украинцев безвизовый режим – признание того, что Украина – часть Европейского союза, и они имеют все права. Прежде всего, право на работу, перемещение. Поэтому для них, конечно, окажется жестким уроком тот факт, что эта виза ничего не дает, кроме определенного рода обязательств", - рассказал Безпалько.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
Читайте также:
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "разводом с Российской империей"