09:41, 12 мая 2017

Безпалько: безвиз с ЕС ничего не дает Украине, кроме обязательств

Теги:  евросоюз  визы  События. 25-й час  украина

Что конкретно имели в виду в российском МИД, говоря о том, что европейский безвизовый режим для Украины стал "морковкой на верёвочке"? Принесёт ли он какую-то пользу жителям страны или киевская пропаганда просто запишет его в заслуги властей? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Богдан Безпалько.

Европейский безвизовый режим для Украины ведущий Алексей Фролов в эфире программы "События. 25-й час" обсудил с Богданом Безпалько - членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

"Для большинства украинцев безвизовый режим – признание того, что Украина – часть Европейского союза, и они имеют все права. Прежде всего, право на работу, перемещение. Поэтому для них, конечно, окажется жестким уроком тот факт, что эта виза ничего не дает, кроме определенного рода обязательств", - рассказал Безпалько.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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