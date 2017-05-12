Безпалько: безвиз с ЕС ничего не дает Украине, кроме обязательств

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Что конкретно имели в виду в российском МИД, говоря о том, что европейский безвизовый режим для Украины стал "морковкой на верёвочке"? Принесёт ли он какую-то пользу жителям страны или киевская пропаганда просто запишет его в заслуги властей? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Богдан Безпалько.