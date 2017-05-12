Трамп: Россия посмеивается над расколом в США

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Россия "посмеивается", глядя, как США разрывают себя на части из-за оправдания демократов за проигрыш на выборах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Многие представители Демпартии обвиняют Россию в том, что она якобы вмешалась в избирательный процесс в 2016 году. В Москве это опровергают.

В России "посмеиваются", глядя, как США раздирают распри из-за попыток демократов оправдать поражение на выборах. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2017

Представители Демпартии США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную гонку в США. В январе американские спецслужбы подготовили доклад, в котором утверждалось, что целью России было очернение Хиллари Клинтон и обеспечение победы Дональда Трампа. Доказательств приведено не было.

Кроме того, Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах 8 ноября, в ходе своей президентской кампании обвиняла Трампа в связях с Россией. В связи с этой информацией было начато расследование о возможном вмешательстве России в избирательный процесс.

Ранее Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, объяснив это тем, что тот не может эффективно управлять ведомством. ФБР ведет несколько расследований в связи с возможным вмешательством России в ход выборов в США. По мнению американских спецслужб, Россия пыталась помочь победить Дональду Трампу.

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