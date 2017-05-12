В ЕАЭС создадут систему оповещения об опасных товарах

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В странах Евразийского экономического союза создадут систему оповещения об опасных товарах. Потребители и контролирующие органы смогут быстро определить, какой из товаров на прилавках представляет опасность для жизни и здоровья покупателя. Документ разработан в Министерстве экономики Армении. Его утверждение планируется в 2017 году.

Страны-участницы Евразийского экономического союза разрабатывают единую систему оповещения об опасных товарах. Она поможет покупателям и контролерами распознавать, какой из товаров на прилавках представляет опасность для жизни и здоровья. В базу внесут информацию о недобросовестных производителях, обнаруженной некачественной продукции или услугах.

Автором документа стало Минэкономики Армении. Единую базу оповещения рассчитывают утвердить уже в этом году, пишет газета "Известия".

"Единая система оповещения необходима, чтобы была возможность в течение короткого промежутка времени снимать с полок магазинов опасный товар в странах-участницах ЕАЭС", - сообщил предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Аналогичная программа существует у Роспотребнадзора, который оповещает своих коллег по ЕАЭС о выявленных нарушениях, но в открытом доступе такой информации нет.

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