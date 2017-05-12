Минобороны: российский Су-30 был поднят для перехвата самолета ВВС США

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В Минобороны заявили, что для перехвата американского самолета над Черным морем был поднят российский истребитель Су-30. Инцидент произошел 9 мая. Су-30 сблизился с американским P8A Poseidon и выполнил маневр "приветствия", после чего разведчик США изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией.

В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-30 был поднят 9 мая для сопровождения американского самолета-разведчика P8A Poseidon над Черным морем. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что российский самолет сблизился с американским P8A Poseidon и выполнил маневр "приветствия", после чего разведчик США изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Затем Су-30 успешно вернулся на свой аэродром базирования.

Ранее телеканал NBC сообщал, что российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от самолета-разведчика ВВС США P8A Poseidon над Черным морем. При этом пилот американского воздушного судна посчитал, что действия экипажей обоих самолетов были профессиональными и безопасными для всех сторон.

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