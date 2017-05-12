Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

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Правительство внесло изменения в правила подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий. В частности, предусмотрен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет.

Россиянам станет проще подтверждать период ухода за инвалидом или пенсионером для начисления страховой пенсии. Об этом говорится в документе кабмина.

В частности, установлен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились ежемесячные компенсационные или ежемесячные выплаты.

Как следует из постановления правительства, для этого будет достаточно сведений индивидуального учета.

"Сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа", - отмечается в пояснительной справке к документу.

Кроме того, в стаж теперь будут включаться периоды, когда гражданин страны платил страховые взносы за себя либо другого человека, за которого сам страхователь эти взносы не вносил.

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