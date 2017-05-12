МЧС усилило группировку для борьбы с паводком в Ишиме

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В Тюменской области усиливают группировку спасателей для борьбы с паводком. Уровень воды в реке Ишим поднялся до рекордных отметок - почти десять метров. В зоне бедствия - более сотни домов и тысячи приусадебных участков.

Работы по восстановлению дамбы не прекращались всю ночь. Еще накануне спасатели рапортовали: ситуация под контролем, уровень воды начинает снижаться. Но после прорыва плотины затопленным оказался еще один микрорайон, паводок вновь перешел в наступление, передает "ТВ Центр".

КамАЗы один за другим подвозят мешки с землей. Только за прошедшие сутки спасатели возвели полтора километра новой дамбы. Уровень воды пока остается на опасной отметке – почти 10 метров. Так высоко Ишим не поднимался за всю историю наблюдений.

"Насыпано полторы тысячи мешков и они уложены в тех местах, где возможен прорыв. На сегодняшний день перепады высот воды стабилизировались. В последние несколько часов уровень воды снижается на два сантиметра", - сообщили в МЧС России по Тюменской области.

Чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, организовали лодочные переправы. Спасатели доставляют продукты, медикаменты. Тем, кто передумал оставаться в подтопленных жилищах, предлагают перебраться в пункты временного размещения. Всего их более 10 по области. Свои дома уже покинули почти шесть сотен человек.

Медики продолжают массовую вакцинацию. Сейчас важно не допустить распространения инфекций. Прививки делают и тем, кто остался в зоне подтопления и не может самостоятельно добраться до поликлиник.

Ишим берет начало в горном массиве Нияз в Казахстане. Из-за резкого потепления и таяния снегов каждую весну река выходит из берегов. Но в последние дни приток воды в Тюменскую область резко вырос. Паводок, предполагают специалисты, мог спровоцировать сброс воды в расположенном на территории соседней республики водохранилище.

На случай ухудшения ситуации Министерство чрезвычайных ситуаций наращивает группировку. В регионе уже работают почти 1000 сотрудников МЧС и 200 единиц техники. В пятницу к ним присоединятся спасатели отряда Центроспас и центра "Лидер". На борту все необходимое – плавсредства, специальное оборудование и снаряжение, которое позволяет работать в автономном режиме почти 3 недели. Но по прогнозам гидрологов, вода уйдет намного раньше.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".