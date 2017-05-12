Лавров: Россия оставляет за США выбор формата развития отношений

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В Арктическом регионе нет ни одной проблемы, которая может быть решена силовым путём. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Арктическом форуме на Аляске. Сюда глава российской дипломатии прибыл из Вашингтона, где провёл переговоры с президентом Трампом.

Не конфликтовать, а сотрудничать - таков главный посыл выступления главы российского МИД Сергея Лаврова на Арктическом совете в Фэрбенксе на Аляске. Форум, проходящий под председательством США, открылся колоритным выступлением коренных народов севера, которое подчеркнуло: один из немногих нетронутых цивилизацией регионов мира должен развиваться только мирно и крайне бережно, передает "ТВ Центр".

"Россия многое делала и будет делать, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества. Здесь нет потенциала для какого-либо конфликта. Международное право позволяет надежно обеспечивать в нашем общем регионе национальные интересы всех арктических государств, на которых лежит ответственность за долгосрочное развитие Крайнего севера", - отметил министр иностранных дел России.

Говоря о безопасности, Лавров напомнил: до 2013 года регулярно проходили встречи начальников Генеральных штабов стран арктического региона и прерваны они были не по инициативе России. Еще более ранний пример сотрудничества, например, США и нашей страны - поставки по лэнд-лизу в годы Второй мировой войны. Они шли как раз через Фэрбенкс. Но сегодня история повернулась вспять. Отношения двух стран, по мнению многих, находятся в низшей точке, хотя тенденция к улучшению наметилась и стала, по сути, главной темой в кулуарах форума. Сергей Лавров отметил, что Россия оставляет на усмотрение президента США и его команды вопрос о форматах развития двухсторонних отношений.

"Мы будем действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации, которая пока еще формирует свою команду, в том числе внешнеполитическую", - заявил Лавров.

Российский министр прилетел на Аляску из Вашингтона, где встречался с президентом Трампом, которого, судя по всему, переговоры воодушевили.

"Я думаю, что у нас была отличная беседа. Она касалась Сирии, касалась Украины. И, возможно, благодаря этой беседе гораздо меньше людей будут убиты и она, в конечно счете, приведет к миру", - отметил Трамп.

Восторгаться Трамп продолжил на своей странице в соцсети. "Вчера в один день я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте творить мир!" – написал он.

Но никаких конкретных инициатив Трамп не обнародовал. В свою очередь Россия, подписав в Астане документ о создании в Сирии демилитаризованных зон, заявляет, что будет приветствовать любой вклад Вашингтона, в том числе участие представителей США в качестве наблюдателей в районах деэскалации. При этом Сергей Лавров напомнил, что изначально именно американский президент настаивал на создании демилитаризованных зон.

"Эксперты будут обсуждать конкретные параметры функционирования зон, включая полосы безопасности вокруг них, включая наблюдательные пункты и контрольно-пропускные пункты. В меморандуме, который был подписан в Астане, предусмотрено, что для обеспечения функционирования этих зон могут привлекаться наблюдатели из третьих стран", - подчеркнул Лавров.

А вот идея главы МИД Украины Климкина превратить "нормандскую четверку" в "пятерку", скорее всего, так и останется его идеей. Источники в дипломатических кругах считают, что для новой американской администрации ситуация на Украине не является приоритетной, поэтому Вашингтон, словесно поддерживая Киев, дистанцируется от его проблем и предоставляет Европе заниматься разрешением этого кризиса.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".