Голосование по программе реновации начнется 15 мая

Теги: Москва благоустройство хрущевки

Уже в понедельник начинается голосование по программе реновации. Мэр Москвы Сергей Собянин не раз подчеркивал, что решающим станет мнение самих жильцов. В проект попадут только те дома, в которых согласие дадут не менее двух третей собственников.

Мария Ивановна с трудом преодолевает лестничные пролеты типовой пятиэтажки. Лифта нет, проходы узкие, в квартире не развернуться. Кухня – четыре квадратных метра. Обедать приходится в зале. И это не основная проблема, передает "ТВ Центр".

Недавно сделали ремонт в ванной. Толку мало. Трубы, которые замурованы в стену, постоянно текут. Таких домов тысячи. Они устарели и физически, и морально.

"Форма застройки 50-60-х годов – она строчная; это дома, которые стоят не вдоль улицы, а поперек улицы, как строчка. Вот эта срединная зона Москвы, в которой пятиэтажки находятся, она обладает всем потенциалом для развития очень мощных центров общественной активности", - рассказал доцент высшей школы урбанистики при ВШЭ Виталий Стадников.

Проект реновации - не просто новые дома, в спальные районы вкладывается новый смысл. Жить, работать, отдыхать – в одном месте. Никаких каменных джунглей. Застройка средней высотности. 6-14 этажей. Зеленые зоны. Удобные подъезды, можно свободно передвигаться даже на коляске. "Умная" система отопления в каждом доме – температура батарей зависит от погоды за окном. Окна, кстати, с шумоизоляцией. Раздельный санузел. Просторная кухня. Такая замена хрущевкам устраивает всех. А вот проект закона "О реновации", который уже рассматривается Государственной Думой, еще вызывает вопросы горожан. Общественная палата предложила создать специальный штаб, который займется мониторингом проекта. Юристы уже нашли несколько пунктов документа, которые требуют изменения.

"Там есть определенные разночтения, которые будут, я думаю, устранены, в отношении права на защиту граждан. Там есть оговорка, что граждане имеют права обжаловать в судебном порядке в течение 60 дней решение о равнозначности сносимого жилья и предоставляемого взамен. Это нужно расширить", - указала завкафедрой МГЮА им. Кутафина Елена Богданова.

Законопроект дорабатывается и будет полностью прозрачным - об этом мэр Москвы неоднократно говорил на круглых столах, встречах с жителями. Накануне Сергей Собянин еще раз акцентировал внимание - в проигрыше никто из собственников не останется.

"Предоставляется столько же комнат, сколько есть у человека. Если он живет в однокомнатной квартире, ему предоставляется однокомнатная, если в двухкомнатной – двухкомнатная, если в трех – значит в трех. Если человек стоит в социальной очереди на получение жилья, то он получит по социальной норме. Если не стоит в очереди – ему предоставляется метр в метр. Жилая площадь метр в метр, другие помещения вспомогательные - большей площади", - рассказал Собянин.

Переселять будут в пределах района. А в большинстве случаев в соседний двор. "Строится стартовый дом, переселяется туда близстоящие дома. На их месте строится новый дом и так далее, и так далее", - отметил Собянин.

Все, кто нашел свой дом в предварительном списке, он есть на городском портале, должен проголосовать "за" или "против" переезда в новую квартиру. Решить нужно в течение месяца. С 15 мая по 15 июня, свой голос можно оставить в центрах "Мои документы".

"Если человек голосует по заявлению, то нужны документы на собственность. Если это наниматель помещения, то договор социального найма. Если нет ни договора социального найма с собой, ни документов на собственность, тогда паспорт. Но мы должны предупредить, что такое заявление будет проверяться", - сообщила заместитель руководителя МФЦ Ольга Зиберт.

Дополнительную проверку чрез федеральные базы данных пройдут голоса, отданные через портал "Активный гражданин". Помимо паспортных данных, понадобится СНИЛС и личный код плательщика из единого платежного документа. Третий способ высказать свое мнение - собрание собственников жилья. Протокол нужно будет отнести в МФЦ. Также стоит поступить и тем, кто не попал, но очень хочет попасть в список реновации. Стихийные митинги прошли чуть ли не в каждом районе столицы. Если на общем собрании "за" проголосуют две трети жильцов, дом будет участвовать в проекте.

Виктор Прокушев, Валерия Дзгоева, Владимир Черных, "ТВ Центр".