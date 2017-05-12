СКР возбудил уголовные дела после майских обстрелов в Донбассе

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Следственный комитет возбудил новые уголовные дела из-за действий, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей Луганской и Донецкой областей Украины. В ведомстве отметили, что будут установлены не только те лица, которые исполняли приказы, но и те, кто их отдавал.

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" из-за действий, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей Луганской и Донецкой областей Украины.

Как говорится в сообщении ведомства, следователи установят не только тех лиц, которые исполняли приказы, но и тех, кто их отдавал.

По данным следствия, украинские военнослужащие с 1 по 5 мая обстреляли гражданские объекты в населенных пунктах Донецкой области. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще четыре человека, в том числе беременная женщина, получили ранения.



Ранее СКР возбудил уголовное дело в связи с обстрелами мирного населения Донбасса в период с 3 по 10 марта.

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