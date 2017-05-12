Тюленя Валдая из Центра реабилитации в Петербурге выпустят в море

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В петербургском Центре реабилитации морских млекопитающих готовятся выпустить на волю тюленей, которых спасли этой весной. Каждый год во время таяния льдов детенышей прибивает течением к берегу. Специалисты выхаживают истощенных животных и приучают их к жизни в дикой природе.

Тюлень по кличке Валдай так часто просит есть, что зоологи начали опасаться, смогут ли достать его из детского бокса, передает "ТВ Центр". В уличный бассейн подрастающих питомцев всегда переносят на руках. А весит малыш уже как 12-летний ребенок – около 40 килограммов.

В учебный бассейн животных переводят перед тем, как выпустить на волю. Здесь тюлени учатся самостоятельно выживать в дикой природе. Валдая пришлось буквально выталкивать в новую жизнь. Но именно здесь он сделал открытие. Рыба, оказывается, бывает живая и ее нужно ловить самому, а не брать из рук человека.

Чтобы восстановить популяцию в акватории Финского залива, на территории петербургского водоканала вот уже десять лет работает Центр по спасению серых тюленей и балтийской нерпы. Здесь специалисты выхаживают новорожденных тюленят. Каждую весну, когда тают и раскалываются огромные льдины в Финском заливе, многих детенышей относит от тюленьих лежбищ. Истощенных, их находят потом на побережье, лечат, откармливают и выпускают обратно на волю.

"В этом году у нас новый проект. Мы хотим воспроизвести финский проект по строительству снежных домиков, так как в условиях теплых зим это единственный способ обеспечить условия для размножения", - рассказал директор центра реабилитации морских млекопитающих Петербургского водоканала Вячеслав Алексеев.

В этом году потерявшихся совсем немного. Из-за холодной весны лед в заливе таял медленно, и самки успели вырастить своих детенышей самостоятельно. Кроме того, у Центра появились добровольные помощники из числа местных жителей.

В Центре реабилитации ластоногих сейчас всего четыре пациента. Это детеныш балтийской нерпы Крошик. Когда его нашли, он весил всего 400 граммов. Он живет здесь уже второй год. Нерпенок так привязался к зоологам, что отказался уплывать на волю прошлым летом, и его пришлось оставить. Сейчас с ним общаются только через забор, чтобы все-таки отвык от людей. А к тюленю Валдаю вскоре присоединятся еще двое сородичей - мальчик и девочка.

Обычно тюленям дают клички по названию тех мест, где они были найдены, но в этом году специалисты центра решили нарушить традицию: у этой самки серого тюленя, самого застенчивого обитателя тюленьей больницы, пока нет имени, и придумать его предстоит петербуржцам.

Конкурс на лучшее имя, который объявили специалисты центра, нужен скорее для истории. Совсем скоро все эти усатые малыши с большими глазами останутся только на фото. Всю ластоногую четверку выпустят в родную стихию до наступления лета.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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