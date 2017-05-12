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Взрыв прогремел на одной из центральных улиц Рима. На месте работают сотрудники пожарной службы и полицейские. Данных о жертвах и пострадавших в результате происшествия пока нет. Причиной хлопка могло стать самодельное взрывное устройство.

В одном из районов в центре Рима прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Инцидент произошел на улице Авентино.

По информации итальянских СМИ, на месте работают сотрудники пожарной службы и полицейские. Один из автомобилей поврежден, данных о жертвах и пострадавших в результате происшествия пока нет.

По предварительной информации, взорвалась посылка, которую перевозили в машине почтовой службы. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По данным специалистов, причиной хлопка могло стать самодельное взрывное устройство.