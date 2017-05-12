На парковке ТЦ "Атриум" у москвички украли 6 млн рублей

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Неизвестные украли шесть миллионов рублей из машины, которая находилась на парковке ТЦ "Атриум" в столице. В правоохранительные органы обратились женщина-владелец Mercedes. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых в преступлении.

Неизвестные похитили сумку с шестью миллионами рублей из багажника автомобиля Mercedes, который находился на парковке торгового центра "Атриум" в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России по городу.

"Накануне в 13:10 в полицию поступило сообщение о краже, совершенной на подземной автомобильной парковке в доме 33 по улице Земляной вал", - говорится в сообщении. В правоохранительные органы обратились женщина-владелец Mercedes.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых в преступлении.

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