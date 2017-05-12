Японский самолет экстренно сел в Братске из-за отказа двигателя
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Японский самолет, летевший из Токио в Дюссельдорф, совершил аварийную посадку в городе Братск Иркутской области. Предварительно, у лайнера отказал двигатель. До приземления самолет авиакомпании ANA кружил над Братском, вырабатывая топливо.
Пассажирский самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Токио в Дюссельдорф, совершил экстренную посадку в Братске в Иркутской области, передает ТАСС.
По предварительным данным, экипаж запросил аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей. В пресс-службе перевозчика причиной изменения маршрута назвали техническую неисправность, не уточнив деталей.
Лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет.
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