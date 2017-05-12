Японский самолет экстренно сел в Братске из-за отказа двигателя

Теги: авария самолет япония иркутск Происшествие

Японский самолет, летевший из Токио в Дюссельдорф, совершил аварийную посадку в городе Братск Иркутской области. Предварительно, у лайнера отказал двигатель. До приземления самолет авиакомпании ANA кружил над Братском, вырабатывая топливо.