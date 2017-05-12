Избивший женщину на Плющихе автохам не признает вину

Столичные следователи намерены ходатайствовать об аресте водителя BMW, которого обвиняют в избиении женщины на пешеходном переходе в столице. Причем, в эту минуту рядом с ней находились двое детей. Конфликт произошел на улице Плющиха еще неделю назад и попал на камеры наблюдения.

Поверить в то, что столичные следователи все-таки отыскали владельца автомобиля BMW X5, Мария Моисеева не может до сих пор. Неделю назад водитель внедорожника набросился на женщину в районе 42 дома по улице Плющиха и избил ее на глазах у своих детей, передает "ТВ Центр".

"Задержали! Это какое-то чудо! Когда позвонил следователь и сообщил о задержании, я расплакалась", - говорит женщина.

Произошедшее событие частично зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах четко видно, как Мария идет по тротуару с двумя детьми. А вот за ней бежит мужчина в светлой куртке. Через мгновение он ее догоняет, и они скрываются из виду. Через несколько минут он вальяжной походкой направляется к своему автомобилю. За это время, по словам Марии, он успел ударить женщину по плечу и груди. Конфликт произошел после того, как водитель проигнорировал правила дорожного движения и чуть не сбил ребенка Марии на пешеходном переходе. Владельцу внедорожника якобы не понравилось, что испуганная женщина хлопнула рукой по крылу дорогого автомобиля.

Общаться с прессой Руслан - так зовут водителя - не захотел. Оправдываться пришлось его адвокату, который принялся путаться в показаниях и перевирать уже известные факты. "Понятие "удар" и "ударил" каждый может квалифицировать по-своему. Мое видение, что это просто конфликт. На бытовой почве", - отметил адвокат Владимир Копылов.

Просто конфликтом, после которого детям нужна психологическая помощь, а пострадавшая отправилась в травмпункт снимать побои, случившееся назвать не поворачивается язык. Защита же продолжает настаивать на своей версии - водитель BMW никого не бил и за рамки не выходил.

"Человек, которого я представляю, в принципе признает, что было дорожно-транспортное происшествие. Небольшое. Но все тонкости давайте после следствия", - говорит адвокат.

По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".