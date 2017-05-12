Теги: Транспорт благоустройство москва

До конца июля движение автотранспорта в районе московского аэропорта "Шереметьево" ограничено. Старошереметьевское шоссе закрылось на реставрацию. Произойдет расширение с двух до четырех полос. Автодорога свяжет между собой Северный и Южный терминальные комплексы с восточной стороны аэропорта. Пока же в Шереметьево просят пассажиров планировать свои поездки с учетом изменений.

До начала главного футбольного события планеты, чемпионата мира по футболу остается чуть больше года. Москва активно готовится. На время проведения соревнований аэропорт "Шереметьево" станет главными авиаворотами российской столицы. Именно сюда хлынет основной поток болельщиков. Чтобы их комфортно принять, сейчас полным ходом идет возведение нового пассажирского терминала. Будет обновлена и окружающая аэропорт инфраструктура. Строители приступили к глобальной реконструкции Старошереметьевского шоссе, передает "ТВ Центр".

Значительно расширить участок дороги, огибающий территорию аэропорта с востока, было решено несколько лет назад. После подготовки проектной документации строители приступили к самому кропотливому процессу - перекладке коммуникаций. И вот наступило время для завершающего этапа работ по расширению дорожной зоны и укладке нового покрытия проезжей части.

В результате новое автомобильное полукольцо станет в 2 раза шире. Строители обещают, что объект будет полностью введен в эксплуатацию в октябре этого года. Но автомобильное движение на новом участке откроют до конца лета. В результате четырехполосное шоссе первой категории станет самым удобным и быстрым маршрутом между существующими терминалами аэропорта. Кроме того, дорога значительно улучшит транспортную доступность жилых районов города Химки.

Андрей Сидоренко, Кирилл Макаров, Егор Залогин, "ТВ Центр".