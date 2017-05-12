15:15, 12 мая 2017

В Москве выбирают лучшую медсестру

Теги:  Общество  соревнования  москва

Столичные медики в пятницу соревнуются за звание лучшей медсестры на конкурсе "Московские мастера".

В столице в рамках конкурса "Московские мастера" выбирают лучшую медсестру. Это третий, заключительный этап конкурса по данной специальности. Ему  предшествовали два отборочных тура. Участники, вышедшие в финал, 12 мая демонстрируют свои навыки в оказании медицинских услуг, соревнуются в  блицтурнире, передает "ТВ Центр".

Жюри также оценивает их портфолио с информацией о профессиональных достижениях. Лучшую медсестру  2017 года выберут из 5 финалистов. 

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