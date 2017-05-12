Из трех банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой

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Полиция задержала участников группы, которая подозревается в кредитном мошенничестве на общую сумму около одного миллиарда рублей. Банкиры выдавали заведомо невозвратные кредиты под залог бочек с водой, рассказали в МВД. По документам бочки проходили как дорогостоящее химическое сырье.

Полиция пресекла деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений. В нее входили руководители и сотрудники трех коммерческих банков, говорится в сообщении на сайте МВД.

По версии следствия, с 2014 по 2015 годы мошенники организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям на общую сумму около одного миллиарда рублей. В качестве залога предоставлялись бочки с водой. При этом по документам они числились как дорогостоящее химическое сырье.

Против четырех подозреваемых, имена которых не названы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Трое фигурантов дела находятся под арестом. Обыски по делу прошли в Москве, Московской и Брянской областях.

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