Неизвестный захватил отделение банка в Австрии

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В городе Эрпфендорф неизвестный захватил отделение банка, в котором могут находиться заложники. Территория вокруг здания оцеплена полицией. Пока нет информации о личности возможного преступника, а также о том, есть ли у него оружие.

Неизвестный захватил отделение банка в городе Эрпфендорф в Австрии. В здании могут находиться заложники. Об этом сообщает агентство APA.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб города. Территория вокруг отделения банка оцеплена полицией. Пока нет информации о личности возможного преступника, а также о том, есть ли у него оружие.

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