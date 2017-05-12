Неизвестный захватил отделение банка в Австрии
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В городе Эрпфендорф неизвестный захватил отделение банка, в котором могут находиться заложники. Территория вокруг здания оцеплена полицией. Пока нет информации о личности возможного преступника, а также о том, есть ли у него оружие.
Неизвестный захватил отделение банка в городе Эрпфендорф в Австрии. В здании могут находиться заложники. Об этом сообщает агентство APA.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб города. Территория вокруг отделения банка оцеплена полицией. Пока нет информации о личности возможного преступника, а также о том, есть ли у него оружие.
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