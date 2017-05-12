Экс-главу Внешпромбанка приговорили к 9 годам колонии

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Суд в Москве приговорил экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима. Она признана виновной в хищении более 114 миллиардов рублей. Кроме того, суд приговорил к четырем годам колонии и ее заместителя Екатерину Глушакову.

Хамовнический суд столицы приговорил бывшего президента ООО "Внешпромбанк" Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в хищении более 114 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать Маркус виновной по статьям "Мошенничество" и "Присвоение или растрата", а также назначить ей наказание в виде девять лет заключения с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, заместителя экс-главы Внешпромбанка Екатерину Глушакову суд приговорил к четырем годам колонии общего режима. При этом гособвинение требовало для Маркус 10 лет тюрьмы, а для Глушаковой – пять.

Ранее ЦБ России отозвал лицензию у Внешпромбанка 21 января 2016 года и обнаружил там рекордную "дыру" в 210 миллиардов рублей. Суд в Москве арестовал по этому делу президента и совладелицу банка Ларису Маркус. Ее брат и акционер Внешпромбанка Георгий Беджамов позднее был арестован в Монако, однако затем суд принял решение выпустить его из-под стражи.

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