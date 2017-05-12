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В Крыму началось строительство федеральной трассы "Таврида". Магистраль длиной почти 300 километров пройдёт через весь полуостров и свяжет Севастополь, Симферополь и мост через Керченский пролив. Первый этап строительства планируют закончить уже в следующем году.

Таких дорог в Крыму еще не строили. "Таврида" соединит восток и запад полуострова современной четырехполосной трассой. Разработчики обещают, от Керчи до Севастополя можно будет домчать всего за три часа, передает "ТВ Центр".

Это будет главной транспортной артерией полуострова. Она должна заменить устаревшую трассу М-17, которая уже давно не справляется с потоком автомобилей. Пробок из-за масштабного строительства обещают избежать.

"Сразу 17 развязок и 90 мостов. Все это, чтобы увести скоростную трассу от крупных курортных городов. Сейчас дорога проходит сквозь населенные пункты и в пик курортного сезона это создает многочасовые пробки. Новый маршрут позволит разгрузить Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай", - сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

Строительство ведется сразу на всем протяжении трассы. Где-то она будет проходить по существующей дороге, большую часть отстраивают с нуля. Проект уже обеспечил рабочими местами сотни специалистов. Для Тавриды в Крыму строят отдельный асфальтобетонный завод.

"Где-то в мае месяце планируется его запуск. Мощность завода - более 300 тонн в час. Это позволит беспрерывно обеспечивать укладку асфальтобетонной смеси на данном объекте", - рассказал начальник Управления региональной политики в области развития автодорог Минтранса Крыма Геннадий Рыжков.

Дорога будет рассчитана даже на пиковые курортные нагрузки, она сможет пропускать больше сорока тысяч автомобилей в сутки. Запустить главную транспортную артерию строители обещают через 3,5 года.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр".

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