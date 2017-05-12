Путин: кабмин обсуждает повышение МРОТ до прожиточного минимума

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Владимир Путин в пятницу в Кремле провёл встречу с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Президент отметил, что минимальный размер оплаты труда с 1 июля составит 7800 рублей. При этом правительство рассматривает возможность повышения МРОТ сразу до уровня прожиточного минимума.

Российское правительство обсуждает возможность повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) не поэтапно, а сразу до уровня прожиточного минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, передает "ТВ Центр".

Глава государства также призвал внести ясность в порядок расчета северных и других надбавок в структуре заработной платы в России.

Путин: По факту, если предприятие нанимает работника, назначает ему заработную плату – такую, чтобы подогнать потом по льготам до соответствующего уровня. Оно само эту зарплату назначает, а потом считает уже чисто технически эти надбавки. Но в том, что вы говорите, есть смысл, касающийся многих других составляющих материального благополучия граждан, поэтому, конечно, к этому нужно относиться очень бережно, очень осторожно. Давайте проработаем это.

Шмаков: Но хотелось бы, чтобы правовая позиция была ясной.

Путин: Да, согласен с вами, чтобы было понятно и чтобы в законе чётко было прописано.

Шмаков: И чтобы не было различного трактования различными судами одной и той же ситуации.

Путин: С этим полностью согласен.