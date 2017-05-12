Один заложник захвачен неизвестным в отделении банка в Австрии

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Неизвестный захватил одного заложника в отделении банка в австрийском городе Эрпфендорф. В настоящее время полицейские ведут с переговоры с преступником и пытаются выяснить, есть ли у него оружие. Пока захватчик не выдвигал никаких требований.

Полиция ведет переговоры с преступником, который захватил заложника в отделении банка в городе Эрпфендорф в Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кризисный штаб полиции на месте происшествия.

"Один преступник напал сегодня на банк в городе Эрпфендорф. Он удерживает одного заложника. Мы установили с ним контакт, ведем переговоры, пытаемся выяснить, есть ли у него оружие", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительные органы, из здания эвакуировали всех людей. В городе усилили меры безопасности. На месте происшествия спецслужбы организовали кризисный штаб и пытаются выяснить мотивы преступления. В настоящее время захватчик не выдвигал никаких требований.

Ранее сообщалось, что в австрийском городе Эрпфендорф неизвестный захватил отделение банка. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб города. Территория вокруг отделения банка оцеплена полицией.

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