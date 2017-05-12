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Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Общественной палаты (ОП) столицы о разработке специального городского законопроекта о гарантиях прав граждан при реализации программы реновации жилого фонда. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями ОП Москвы, состоявшейся в мэрии.

Сергей Собянин поддержал поправки к закону о реновации, предложенные Общественной палатой. "Что касается городского закона. Он сегодня может быть специально сформулирован и принят, но этот закон, на мой взгляд, должен вступить в силу одновременно с федеральным. Это первое. Второе - федеральный закон сегодня рамочный, и даже коллеги из Государственной думы говорят: "Вы скажите, что вы в рамках городского закона собираетесь принимать, как вы развивать будете федеральное законодательство". Чтобы ответить на эти вопросы, можно принять городской закон, где фиксировать дополнительные гарантии гражданам при реновации жилого фонда, и все те вопросы, которые там можно прописать – обозначить", - приводит слова мэра столицы АГН "Москва".

Мэр также выразил благодарность Общественной палате Москвы за работу над решением городских проблем. "Я хотел бы выразить благодарность Общественной палате, которая активно работает над одной из сложнейших проблем, актуальных проблем Москвы - проблемой, связанной с ветхими домами, с пятиэтажками первой индустриальной эпохи домостроения. Москвичи давно просили решения этой проблемы. К их обращениям присоединились местные депутаты, депутаты городской Думы. Общественная палата рассматривала этот вопрос и рекомендовала правительству Москвы рассмотреть создание новой программы реновации пятиэтажного фонда", - отметил Собянин.

С предложением о разработке отдельного городского закона выступили представители Общественной палаты Москвы на встрече с мэром. "Вот по этому блоку, который касается социальных вопросов и дополнительных мер социальной защиты граждан при реализации этой программы, подумать, есть ли возможность принять Москве отдельное законодательство, может быть, даже закон небольшой о дополнительных мерах защиты москвичей в связи с реализацией программы реновации жилого фонда, в котором четко указать право на то, что они будут в том районе получать равнозначное, равноценное жилье, они могут защищаться в суде, каким образом включается в программу реновации их дом, каким образом он исключается, на какой стадии, если они хотят", - сказал председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.