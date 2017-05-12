Японский Dreamliner застрял в Братске на 8 часов

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Boeing 787 японской авиакомпании ANA с 330 пассажирами на борту экстренно сел в аэропорту Братска Иркутской области. По предварительным данным, у самолета отказал один из двигателей.

В аэропорту Братска экстренно приземлился Boeing 787 Dreamliner японской авиакомпании ANA. Самолет выполнял рейс из Токио в Дюссельдорф, на его борту находились 330 пассажиров. Об этом сообщает "Русская планета".

По предварительной информации, экипаж запросил экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей. Никто из пассажиров не пострадал.

Ожидается, что самолет пробудет в Братске не менее восьми часов. За пассажирами отправлен резервный борт.