Климкин заявил, что не платил $400 тысяч за встречу с Трампом

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В Верховной Раде Украины заявили, что Киев заплатил за встречу министра иностранных дел Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом 400 тысяч долларов. При этом аудиенция длилась всего 6 минут, за которые успели сделать лишь протокольные фотографии. Сам Климкин эти обвинения отрицает.

Киев заплатил 400 тысяч долларов за возможность встречи главы МИД Украины Павла Климкина с Дональдом Трамом и Майклом Пенсом. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, пишет "Ридус". По его словам, эти деньги были взяты из госбюджета, а сам факт таких трат был скрыт от украинского народа.

"Встреча украинской делегации не только с президентом Трампом, а даже с вице-президентом Пенсом ещё вчера даже не планировалась. Все заверения, что эта встреча стала возможной благодаря профессиональной работе украинских дипломатов ложь номер раз. О возможности проведения встречи украинская сторона узнала исключительно из неожиданного звонка своих лоббистов и по инициативе Белого Дома и из-за внутриполитической обстановки с целью компенсации состоявшейся встречи Трампа с министром Лавровым и послом Кисляком", - написал Артеменко на своей странице в Facebook (стилистика автора сохранена, - прим. редакции).

Он обратил внимание, что сама встреча Климкина с Трампом и Пенсом длилась всего шесть минут. Столько времени заняла фотосессия политиков.

"А ещё недавно оба поливали президента Трампа грязью, обзывали его проходимцем и выскочкой и не хотели даже встречаться с ним, считая, что порешали все свои вопросы, поддерживая Хиллари", - заключил нардеп.

Сам глава МИД Украины утверждает, что Киев не платил за его встречу с Трампом, пишет портал Сегодня.ua. По его словам, он "по определению не использует никаких лоббистов для организации каких-то встреч".

"Это была очень содержательная встреча, которую президент Трамп вот так прямо начал с того, какая ситуация в Украине. Встреча касалась в основном того, что происходит на Донбассе. Я никогда не использую платные услуги тех, кто нам помогает. А нам помогает наш собственный драйв и борьба", – заверил министр.

Павел Климкин находился в Вашингтоне с рабочим визитом с 8 по 10 мая. Его встреча с Дональдом Трампом не анонсировалась. О том, что Климкин встретился с президентом США стало известно только 11 мая.

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