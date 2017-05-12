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В Кремле пожелали россиянам поменьше снега в мае. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Продолжительные холода с дождями и снегопадом отмечаются в Москве и других регионах Центральной России на протяжении недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что снегопады больше не повторятся, передает ТАСС.

"Желаем всем меньше снега в мае", - сказал он, завершая регулярный телефонный брифинг с журналистами.

В минувший понедельник на столичный регион обрушились небывалые холода. Температура в ночное время достигала нулевых и даже отрицательных значений. В различных районах, в том числе и в Москве, в эти дни прошли обильные снегопады.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к воскресенью осадки прекратятся и воздух прогреется до 15 градусов.

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