В КНДР предотвратили покушение на Ким Чен Ына

Теги: В мире кндр покушение южная корея

В Северной Корее начато уголовное преследование подозреваемых в подготовке дистанционного покушения на лидера страны Ким Чен Ына. Власти КНДР подозревают сотрудников нацразведки Южной Кореи и гражданина Китая.

Служба разведки Северной Кореи начала уголовное преследование подозреваемых в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына, об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Власти Кореи подозревают главу нацразведки Южной Кореи Ли Бенхо, главу подразделения этого же ведомства Хана Ганома, южнокорейского агента Чо Гичхоля, а также гражданина Китая Сю Гуанхая.

Корейские спецслужбы требует от стран, где скрываются подозреваемые, арестовать и выдать их Пхеньяну.

Ведомство расценило это покушение как "организованное преступление, связанное с терроризмом, госизменой, мятежом, а также попыткой госпереворота".

Ранее сообщалось, что спецслужбы Южной Кореи и США готовили дистанционное покушение на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына при помощи отравляющих веществ.

Читайте также:

Ким Чен Ын призвал армию быть готовой "сломать хребет" противнику

КНДР назвала учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне

Трамп заявил о готовности к личной встрече с Ким Чен Ыном