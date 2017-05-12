В соцсетях обратили внимание на разные ботинки пресс-секретаря Трампа
Пользователи социальных сетей заметили, что на одной из фотографий пресс-секретарь президента США Шон Спайсер обут в разные ботинки - в черный и коричневый. Однако, некоторые издания утверждают, что у Спайсера больная лодыжка и он вынужден носить ортопедическую обувь.
В социальных сетях поднялась волна шуток на тему разных ботинок пресс-секретаря Дональда Трампа Шона Спайсера, в которых он появился 13 марта на одном из мероприятий.
11 мая кинопродюсер Джон Коэн опубликовал снимок Спайсера в разных ботинках у себя в Twitter, но спустя некоторое время он удалил его. Пользователи интернета быстро подхватили твит и принялись обсуждать своеобразный стиль пресс-секретаря Белого дома.
"Вероятно, Шон Спайсер случайно надел сегодня два разных ботинка и теперь смущенно пытается это скрыть", - написал он.
#spicerbushes I guess Sean Spicer mixed up his shoes in the bushes. #spicey pic.twitter.com/1KeAaVGtj4— Deborah Gaughran (@MyNextLifeDebi) 12 мая 2017 г.
"Спайсер даже не может правильно надеть ботинки, на что теперь надеется Америке".
Spicer can't even get his shoes right what hope for America @Wonam6 pic.twitter.com/aj7TNXYxxY— Eddie Doherty (@onegloucester) 11 мая 2017 г.
"Что произошло с ботинками Спайсера?"
What is going on with Spicy's shoes here? pic.twitter.com/1fbdZ2e3JX— Ana Marie Cox (@anamariecox) 13 марта 2017 г.
Не остался в стороне и российский сегмент Twitter.
На вкус и ЦВЕТ приятелей нет (с)Шон Спайсер (Белый Дом) pic.twitter.com/uVomRTfVEB— Макс ЧЕпай (@MaksFuckUkrainu) 12 мая 2017 г.
Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер В РАЗНЫХ ботинках.— ИЗЯ КПСС (@srqa12) 12 мая 2017 г.
Что это? Протест против Трампа или невнимательность? pic.twitter.com/yhx2cieb9N
По информации издания The Washington Examiner, Спайсер страдает от болей в лодыжке и поэтому вынужден носить ортопедический ботинок.
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