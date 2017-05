В соцсетях обратили внимание на разные ботинки пресс-секретаря Трампа

Теги: В мире сша курьезы

Пользователи социальных сетей заметили, что на одной из фотографий пресс-секретарь президента США Шон Спайсер обут в разные ботинки - в черный и коричневый. Однако, некоторые издания утверждают, что у Спайсера больная лодыжка и он вынужден носить ортопедическую обувь.

В социальных сетях поднялась волна шуток на тему разных ботинок пресс-секретаря Дональда Трампа Шона Спайсера, в которых он появился 13 марта на одном из мероприятий.

11 мая кинопродюсер Джон Коэн опубликовал снимок Спайсера в разных ботинках у себя в Twitter, но спустя некоторое время он удалил его. Пользователи интернета быстро подхватили твит и принялись обсуждать своеобразный стиль пресс-секретаря Белого дома.

"Вероятно, Шон Спайсер случайно надел сегодня два разных ботинка и теперь смущенно пытается это скрыть", - написал он.

"Спайсер даже не может правильно надеть ботинки, на что теперь надеется Америке".

Spicer can't even get his shoes right what hope for America @Wonam6 pic.twitter.com/aj7TNXYxxY — Eddie Doherty (@onegloucester) 11 мая 2017 г.

"Что произошло с ботинками Спайсера?"

What is going on with Spicy's shoes here? pic.twitter.com/1fbdZ2e3JX — Ana Marie Cox (@anamariecox) 13 марта 2017 г.

Не остался в стороне и российский сегмент Twitter.

На вкус и ЦВЕТ приятелей нет (с)Шон Спайсер (Белый Дом) pic.twitter.com/uVomRTfVEB — Макс ЧЕпай (@MaksFuckUkrainu) 12 мая 2017 г.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер В РАЗНЫХ ботинках.

Что это? Протест против Трампа или невнимательность? pic.twitter.com/yhx2cieb9N — ИЗЯ КПСС (@srqa12) 12 мая 2017 г.

По информации издания The Washington Examiner, Спайсер страдает от болей в лодыжке и поэтому вынужден носить ортопедический ботинок.

Читайте также:

Климкин заявил, что не платил $400 тысяч за встречу с Трампом

Рядом с Ватиканом нарисовали целующихся Франциска и Трампа. Видео

Американские журналисты вновь удивили Лаврова. Видео