Путин и Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию вокруг КНДР

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В пятницу состоялся телефонный разговор президента России и главы Южной Кореи. В ходе диалога Владимир Путин обсудил с Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове. Кроме того, лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином ряд актуальных политических вопросов, в том числе ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации на Корейском полуострове подчеркнута важность поиска путей политико-дипломатического урегулирования кризиса", - говорится в сообщении.

В ходе диалога Путин также поздравил Мун Чжэ Ина с избранием главой государства и пожелал ему успехов на этом посту. Кроме того, лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества во многих областях.

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